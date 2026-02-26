Cuesta Blanca acompañará la Cabalgata y Peregrinación Brocheriana 2026

La presidenta comunal de Cuesta Blanca, Ana Gaitán, recibió en la mañana de este jueves a los organizadores de la tradicional Cabalgata y Peregrinación Brocheriana, que se desarrollará del 11 al 15 de marzo de 2026.

Durante el encuentro, se abordaron detalles organizativos y logísticos del recorrido, que atravesará distintos puntos de la región, entre ellos el ejido comunal de Cuesta Blanca. Desde la Comuna confirmaron que se brindará seguridad y asistencia al paso de los peregrinos y jinetes, garantizando el normal desarrollo de la actividad en el tramo correspondiente a la localidad.

La Cabalgata y Peregrinación Brocheriana constituye una manifestación de fe y tradición que cada año convoca a numerosos fieles y agrupaciones gauchas, quienes recorren distintos caminos en homenaje a José Gabriel del Rosario Brochero, conocido popularmente como el Cura Brochero.

Desde la gestión comunal destacaron la importancia de acompañar este tipo de iniciativas que fortalecen la identidad cultural y religiosa de la región, además de promover el encuentro comunitario y el movimiento turístico.

De esta manera, Cuesta Blanca se prepara para recibir a los peregrinos en una nueva edición de una de las expresiones más significativas de la tradición brocheriana en la provincia.