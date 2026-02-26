Estancia Vieja lanzó una convocatoria para profesores de deportes

La Comuna lanzó una convocatoria abierta para profesores y profesoras de deportes en Estancia Vieja, con el objetivo de fortalecer y ampliar las propuestas deportivas destinadas a la comunidad.

La iniciativa está dirigida a profesionales de distintas disciplinas que deseen sumarse al trabajo local y contribuir al desarrollo deportivo del pueblo. Desde la organización destacaron la importancia del deporte como herramienta de inclusión, formación y construcción de valores.

Las personas interesadas deberán presentar la documentación correspondiente de manera presencial, de lunes a viernes de 8 a 13 horas por Mesa de Entrada, o enviarla por correo electrónico a [email protected]

Para consultas, se encuentra disponible el teléfono 3541 200094.