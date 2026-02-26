Guía sobre Brackets estéticos: Tipos y Opciones de Ortodoncia

¿Qué son los brackets?

Los brackets son sistemas de ortodoncia fija que ayudan a corregir la posición de los dientes para lograr una sonrisa alineada y funcional. Se colocan sobre los dientes y, junto con un arco y ligaduras, aplican fuerzas graduales para moverlos con el tiempo se recomiendan opciones cada vez mas estéticas.

Están elaborados con cristal de zafiro sintético, un material altamente transparente que se mimetiza con el color del diente, ofreciendo máxima estética.

• Ventajas:

• Muy discretos y estéticos.

• No se tiñen ni cambian de color con el tiempo.

• Desventajas:

• Suelen tener un costo mayor que los metálicos.

• Las ligaduras pueden pigmentarse entre controles.

Estos brackets suelen asociarse con la perfección y la comodidad ya que son brackets transparentes, los pacientes los eligen por sobre los que mencionaremos a continuación por su gran confort estético.

Todos los tratamientos de ortodoncia tienen grandes resultados, los especialistas utilizan cada vez mas tecnologías para garantizar un resultado exitoso. Para eso es indispensable consultar con un especialista en ortodoncia. Ahora sigamos con otro tipo de bracket estético.

Brackets de porcelana o cerámica

Están fabricados con material cerámico que se asemeja al color natural del diente, lo que los hace más estéticos que los metálicos.

• Ventajas:

• Más discretos que los metálicos.

• Mejor integración estética con el color dental.

• Desventajas:

• Pueden ser ligeramente más frágiles que los metálicos

Ortodoncia: factores que influyen en los precios

brackets precios puede variar según sus distintos factores:

• Complejidad del caso.

• Duración del tratamiento.

• Tipo de brackets elegidos.

• Experiencia del profesional.

• Zona geográfica y clínica.

Brackets de zafiro: precio y estética

El precio de los brackets de zafiro suele ser superior al de los metálicos debido a su material y estética avanzada. Son una excelente opción para quienes priorizan discreción sin resignar efectividad.

Las fotos reales de brackets de zafiro permiten observar cómo se integran con el tono natural del diente, ofreciendo una apariencia casi imperceptible en comparación con los brackets tradicionales conocido como un tipo de ortodoncia invisible utilizado en conjunto con los alineadores invisibles que también están en auge y muy solicitado por su estética y comodidad ya que son removibles en ese caso.

Tiempo de tratamiento

La duración del tratamiento con brackets depende del diagnóstico individual y puede variar según la complejidad del caso.

Cera para brackets

La cera para brackets es un accesorio que se utiliza para aliviar molestias o rozaduras durante los primeros días del tratamiento. Se coloca sobre el bracket para evitar el contacto directo con la mucosa. Se recomienda siempre tener en casa para evitar alguna pequeña molestia.

Elegir el tipo de brackets adecuado depende de factores estéticos, funcionales y económicos. Una evaluación personalizada con el ortodoncista permitirá determinar la mejor opción para cada paciente.