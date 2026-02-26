Hallaron en la Patagonia el fósil de un dinosaurio con el tamaño de una gallina

Un increíble hallazgo se hizo en la Patagonia Argentina, donde un equipo de científicos internacionales y paleontólogos del CONICET dieron con el fósil de un dinosaurio del tamaño de una gallina. Según pudo conocerse, se trataría de un ejemplar que habría vivido hace 95 millones de años que aporta pruebas claves sobre la evolución de los carnívoros prehistóricos.

La información salió publicada en la Revista Nature y trascendió que este dinosaurio medía 70 centímetros y pesaba alrededor de un kilo, al tiempo que sus restos fueron descubiertos en el yacimiento de La Buitrera, en el norte de Río Negro.

El espécimen fue identificado como Alnashetri cerropoliciensis y corresponde a un alvarezsaurio que vivió hace aproximadamente 95 millones de años, durante el Cretácico. Los restos se destacan por su notable estado de preservación, superior al de otros restos encontrados en la misma zona en 2004 y el animal presentaba una fisonomía similar a la de una gallina.

El dato más esclarecedor que aporta el Alnashetri es que la reducción del tamaño corporal en estos dinosaurios habría ocurrido antes de su especialización alimentaria.

La investigación está a cargo de especialistas de Argentina y Estados Unidos, entre ellos miembros de las universidades de Minnesota, Stony Brook, Coe College y del Field Museum, junto a la Fundación Azara y otras instituciones científicas.