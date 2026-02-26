Lanzan una campaña de plantillas ortopédicas en Valle Hermoso

En el marco de acciones destinadas al cuidado de la salud, se realizará en Valle Hermoso una nueva Campaña de Plantillas Ortopédicas.

La jornada tendrá lugar el sábado 7 de marzo en el CAPS “René Favaloro”. Durante la actividad se ofrecerá pedigrfía digital sin cargo y la posibilidad de acceder a plantillas ortopédicas a bajo costo.

La atención estará a cargo del profesional Julián Kinaszuk.

Quienes deseen obtener más información o solicitar turnos pueden comunicarse al 3548 471411 o acercarse personalmente al Centro de Salud, ubicado en República Argentina 408.