Llueve intensamente en Villa Carlos Paz y hay alerta amarilla en la provincia

Villa Carlos Paz. Una intensa lluvia cae en estos momentos sobre la ciudad de Villa Carlos Paz.

En este contexto, la Policía de Córdoba informó que se registran condiciones de lluvia y niebla en el Camino de las Altas Cumbres, donde la visibilidad se encuentra reducida. Por tal motivo, se solicita a los conductores circular con extrema precaución.

Por su parte, la Secretaría de Gestión de Riesgo del Ministerio de Seguridad de Córdoba informó que continúa vigente la alerta amarilla por tormentas en sectores del centro, sur, oeste y zonas serranas de la provincia de Córdoba.

De acuerdo a los reportes del Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba, podrían desarrollarse tormentas en diversos puntos del territorio provincial, algunas localmente fuertes, acompañadas por intensas ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.

Las autoridades recomiendan evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de las tormentas, no circular en horarios críticos y mantenerse alejados de cauces de ríos y arroyos ante eventuales crecidas.

Ante cualquier emergencia, la población puede comunicarse al 0800-888-38346 (Call Center del Ministerio de Seguridad con guardia las 24 horas), al 100 (Bomberos Voluntarios) o al 911 (Policía). Asimismo, se solicita mantenerse informados a través de los canales oficiales y adoptar las medidas preventivas necesarias para resguardar la seguridad.