Los shows de drones se vuelven un clásico de Carlos Paz

Los shows de drones podrían volverse un clásico de Villa Carlos Paz. Tras el primer espectáculo que se hizo en el marco de la Fiesta de la Primavera 2025, ahora se anunció un nuevo evento de similares características que se realizará el próximo sábado 28 de febrero en pleno centro de la ciudad.

Se trata de una tendencia creciente en el mundo que ha sido adoptada también por el destino turístico más importante de Córdoba.

La primera vez que se realizó una presentación con esta modalidad fue hace algunos meses, como cierre de la Primavera 2025, cuando más de 150 drones brillaron en el cielo en una acción que no contaba con precedentes en la provincia. En aquel entonces, se evocaron figuras lumínicas relacionadas con la identidad carlospacense, como la bandera de Villa Carlos Paz, su naturaleza y su tradicional marca turística, dando vida a un espectáculo lumínico que deleitó a vecinos y turistas.

La incorporación de nueva tecnología a la propuesta tradicional de la ciudad no es algo nuevo para el gobierno de Carlos Paz Unido, que en 2013, ya había contratado un show de mapping único para conmemorar el centenario de la fundación.

Ahora, llegará un segundo show de drones anunciado por empresarios del denominado «Paseo del Centro». Será el sábado 28 de febrero desde las 23 horas en en el sector comprendido entre el Puente Carena y la peatonal. Se anuncia un total de 140 dispositivos que harán una coreografía sincronizada para formar figuras y animaciones luminosas a unos 90 metros de altura. Con una duración estimada de 15 minutos, la propuesta es libre y gratuita y se podrá disfrutar desde distintos puntos de la ciudad.

Sin embargo, para una mejor visualización, se recomienda ubicarse en la peatonal, en el sector conocido como las «cuatro esquinas» (9 de Julio, San Martín, General Paz y Lisandro de la Torre) o en inmediaciones de la Iglesia Nuestra Señora del Carmen.