Más de 200 mil estudiantes comienzan la ambientación escolar en Córdoba

El Ministerio de Educación de Córdoba puso en marcha este jueves las jornadas de ambientación en instituciones educativas de toda la provincia, en el marco del ciclo lectivo 2026.

Se estima que más de 200.000 estudiantes de gestión estatal y privada participan de este proceso pedagógico, destinado a acompañar el ingreso a nuevos niveles y facilitar una transición cuidada entre etapas escolares.

Las actividades alcanzan a salas de 3 y 4 años del Nivel Inicial, a 1° grado del Nivel Primario y a 1° y 4° año del Nivel Secundario, incluyendo el inicio del Ciclo Orientado y técnico. El objetivo es que los alumnos conozcan su nueva escuela, a sus docentes y compañeros, y se familiaricen con las dinámicas institucionales antes del comienzo formal de clases.

De acuerdo con el Calendario Escolar 2026, las instancias centrales se desarrollan los días 26 y 27 de febrero, aunque cada establecimiento puede extenderlas según su realidad territorial y las necesidades de su comunidad.

El ministro de Educación, Horacio Ferreyra, participó de las actividades en el IPEM Nº 270 General Manuel Belgrano, donde recorrió las instalaciones y dialogó con directivos y docentes. Allí sostuvo que la ambientación “no es un trámite administrativo, sino un acto de cuidado pedagógico” y remarcó la importancia de que cada estudiante se sienta parte de la escuela desde el primer momento.

Desde la cartera educativa señalaron que el enfoque prioriza el fortalecimiento de la convivencia, el reconocimiento del espacio institucional y la realización de diagnósticos participativos que permitan acompañar las trayectorias desde el inicio.

El comienzo general del ciclo lectivo para todos los estudiantes del régimen común está previsto para el lunes 2 de marzo.