Nuevo colectivo en Cosquín: recorridos, horarios y detalles completos

La Municipalidad de Cosquín difundió oficialmente todos los datos del nuevo servicio de transporte urbano, que ya se encuentra en funcionamiento en la ciudad.

A través de afiches informativos ubicados en distintos puntos, el municipio puso a disposición de los vecinos el detalle de recorridos, horarios y modalidad de prestación del sistema, con el objetivo de facilitar su uso desde esta primera etapa operativa.

Desde el Ejecutivo local señalaron que el servicio comienza con un esquema inicial y que, con el correr de las semanas, se ajustarán y ampliarán los circuitos, incorporando más barrios, días y franjas horarias según la demanda.

La iniciativa apunta a consolidar una red de movilidad interna que permita traslados más ágiles y seguros dentro de la ciudad, fortaleciendo la conectividad entre sectores y brindando una alternativa al transporte particular.