Punilla: Alerta por tormentas y calor en la despedida de febrero 

La última semana de febrero estaría acompañada de tormentas, ráfagas de viento y temperaturas variables en Villa Carlos Paz, el Valle de Punilla y las sierras de Córdoba. Tras una jornada calurosa con mucha humedad, se anuncia clima inestable y una máxima de 27 grados para este jueves 26 de febrero.

Durante el día de ayer, la localidad de Characato (Valle de Punilla) registró la temperatura más elevada de toda la provincia y el termómetro llegó a 39,2 grados.

El Servicio Meteorológico Nacional anunció un alerta por tormentas que afectaría principalmente al sur provincial y para el viernes 27, se esperan lluvias en el sector oeste. Hacia el fin de semana, las máximas rondarían los 29 grados, el cielo estará mayormente nublado y podría registrarse algo de viento del noreste.

Para el día sábado 28, las temperaturas volverán a subir y llegarían a 31 grados.

Finalmente, el domingo 1 de marzo, se anuncia cielo despejado y un nuevo incremento de los valores que alcanzarían los 39 grados.