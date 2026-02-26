¿Sabías que el lago San Roque tiene la forma de la Argentina?

El lago San Roque es uno de los grandes símbolos de las sierras de Córdoba y de la ciudad de Villa Carlos Paz, la población que concentra la mayor parte de su extensión. Si lo viéramos desde el cielo, descubriríamos que su geografía se asemeja considerablemente a la silueta de la República Argentina y también guarda relación con el contorno de América del Sur.

Se trata de una curiosidad que ha llamado la atención de cientos de cordobeses y turistas

El embalse presenta «salientes» y curvas que hacen que, con un poco de imaginación, recuerden al territorio argentino. Es cierto, no es una réplica exacta, pero a través de imágenes satelitales o mapas puede notarse bastante la similitud.

El cuerpo principal del lago se ensancha en la parte superior y se va angostando hacia el sur, imitando la forma triangular característica del Cono Sur. La zona donde desemboca el río Cosquín (en la parte superior de la imagen) coincide visualmente con la región del Norte Grande Argentino. Mientras que el margen del lago que bordea localidades como San Roque y Bialet Massé traza una línea que recuerda a la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires y la Patagonia. Asimismo, hacia el sur, donde el lago se estrecha cerca de Villa Carlos Paz y recibe las aguas del río San Antonio, la forma emula perfectamente a Tierra del Fuego.

Debido a esta particularidad, es muy común escuchar que el San Roque es «el lago con forma de Argentina».

Esta curiosidad geográfica, sumada a hitos de ingeniería como el embudo (el vertedero circular del dique) o el Puente De la Sota, lo convierten en uno de los puntos fotográficos más emblemáticos de la Provincia de Córdoba.