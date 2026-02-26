Se adelanta la colocación de la segunda dosis de la vacuna triple viral

El Ministerio de Salud decidió modificar el Calendario Nacional de Vacunación y adelantó la segunda dosis de la vacuna triple viral (que protege contra el sarampión, la rubéola y la parotiditis) ante la vuelta de viejas enfermedades. La medida se encuentra vigente en todo el país y el esquema contempla una primera dosis a los 12 meses y la segunda entre los 15 y los 18 meses (antes del ingreso a la escuela primaria).

La medida busca reducir el período en el que los niños permanecen susceptibles, fortalecer la protección en una etapa de mayor vulnerabilidad y facilitar la verificación de esquemas completos al momento del ingreso escolar.

El documento establece que los niños nacidos en 2021, 2022, 2023 y hasta el 30 de junio de 2024 deberán recibir la segunda dosis a los 5 años, como indicaba el calendario anterior.

Por su parte, los nacidos desde el 1 de julio de 2024 continuarán el esquema con la segunda dosis entre los 15 y 18 meses.