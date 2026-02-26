Se aprobó el acuerdo Mercosur-Unión Europea en el Senado

En una jornada trascendental para la política exterior argentina, el Senado de la Nación otorgó hoy su aprobación al Acuerdo de Asociación entre el Mercosur y la Unión Europea. Esta ratificación parlamentaria da cumplimiento al compromiso internacional firmado el pasado 17 de enero de 2026 en la ciudad de Asunción, posicionándose como un avance fundamental en la estrategia de apertura y vinculación global del país.

La iniciativa alcanzó un consenso casi unánime en la Cámara Alta (69 votos afirmativos y sólo 3 negativos), donde incluso el bloque Justicialista había adelantado su voto positivo, sumándose al contundente respaldo que el proyecto ya había obtenido previamente en Diputados.

A pesar del triunfo legislativo, el clima en la Casa Rosada y en Cancillería fue de una alegría moderada. El oficialismo aspiraba a que Argentina fuera el primer país del bloque en convalidar el pacto; sin embargo, el Parlamento de Uruguay se adelantó en el trámite parlamentario hacia el mediodía, ganando la "carrera" simbólica por la primacía regional.

No obstante, la satisfacción fue evidente en las filas gubernamentales, con figuras como el ministro del Interior, Diego Santilli, siguiendo de cerca el debate en el recinto hasta su conclusión.

Impacto económico y alcance comercial

La implementación de este tratado garantiza la quita de aranceles para el 92% de los productos que el bloque regional exporta hacia el mercado europeo. Para la Argentina, las perspectivas son particularmente ambiciosas: se estima un incremento en el volumen de exportaciones que podría alcanzar el 122% en un horizonte de diez años. Entre las áreas con mayor potencial de desarrollo se destacan: