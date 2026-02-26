Se suspendió el paro de controladores aéreos tras ser convocados por el Gobierno

Los controladores aéreos suspendieron las medidas de fuerza que habían anunciado para este jueves y viernes luego de ser convocados a una instancia de diálogo por la Secretaría de Trabajo. La decisión fue comunicada como un gesto de buena voluntad mientras se aguarda la concreción de la reunión, que aún no tiene horario confirmado.

Las protestas estaban previstas para este jueves entre las 15 y las 18 y el viernes entre las 19 y las 22, con impacto sobre todos los despegues en los aeropuertos del país. Con la suspensión, se normaliza de manera transitoria la operación aérea en esas franjas horarias.

Pese a la marcha atrás, Aerolíneas ya había dispuesto la reprogramación preventiva de 87 vuelos, lo que afectó a unos 9.000 pasajeros. Desde la compañía indicaron que las modificaciones se mantendrán según lo previsto y recomendaron a los usuarios verificar el estado de sus servicios antes de dirigirse a los aeropuertos.

El conflicto, sin embargo, no quedó resuelto. Según informó Cadena 3, continúan vigentes las medidas de fuerza anunciadas para el sábado, el domingo y el lunes 2 de marzo, a la espera de los resultados que surjan del diálogo con las autoridades.

En el plano local, Carlos Millán, titular del Aeropuerto de Bahía Blanca, confirmó a La Brújula 24 que “se suspendieron las medidas del día de hoy, quiere decir que a partir de las 15 va a seguir todo normal, está suspendido hoy y mañana. Se está discutiendo y de acuerdo a lo que decidan se verá los días posteriores cómo quedan”.