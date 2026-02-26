Tasas municipales de Carlos Paz: ¿Qué hacer si tengo deuda?

Aquellos vecinos que tengan deuda de años anteriores en Tasas de Inmuebles o Automotores, podrán ponerse al día y abonarlas con una quita del 50% de interés en pago único. La Municipalidad de Villa Carlos Paz informó además que quienes estén al día podrán acceder a los descuentos del pago único anual del 2026: 60% de descuento para automotores (abonando hasta el 10 de marzo) y 40% descuento para inmuebles (abonando hasta el 10 de marzo).

Se ofrecen hasta 6 cuotas sin interés con Tarjeta Cordobesa y todos los medios de pago: efectivo, billeteras virtuales y tarjetas de crédito y débito. Se puede abonar en línea a través del sitio web oficial www.villacarlospaz.gov.ar en la sección “Contribución Municipal” o bien presencialmente de 8 a 13 hs en los lugares de pago habilitados: MUNICIPALIDAD DE VILLA CARLOS PAZ (Liniers 50), UGBIM (Unidad de Gestión y Bienestar Municipal. Medrano 125), CENTRO DE EMISIÓN DE LICENCIA DE CONDUCIR (Av. Illia 2164), REGISTRO CIVIL (José Hernández 299) y CEMENTERIO MUNICIPAL (Chile 1250).

Este trámite se realiza únicamente personalmente en el Municipio de Villa Carlos Paz (Liniers 50), por mail a [email protected] o por WhatsApp al 3541 637975.