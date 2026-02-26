Trasplantes en Córdoba: el plan que potencia la detección temprana

Más de 700 personas esperan un trasplante en la provincia de Córdoba. Detrás de cada número hay tratamientos prolongados, rutinas condicionadas y familias que aguardan una llamada que puede cambiarlo todo. En ese escenario, la ciudad puso en marcha una estrategia para reforzar la detección temprana de potenciales donantes y optimizar los procesos de procuración en el sistema municipal.

La iniciativa se estructura a través de la Red Municipal de Procuración de Órganos y Tejidos (REMUPROT), una política pública que integra ambulancias del 107, Hospitales de Pronta Atención, el Hospital Infantil, el Hospital de Urgencias y el Hospital Príncipe de Asturias en un esquema coordinado. El objetivo es que la posibilidad de donar no dependa del lugar donde ocurre la muerte encefálica, sino de un circuito activo que identifique, notifique y articule con los organismos especializados.

El modelo apunta a fortalecer la capacitación de los equipos, activar protocolos de manera oportuna y garantizar la comunicación inmediata con el Ente Coordinador de Ablación e Implante de Córdoba y el INCUCAI. La premisa es clara: que ningún potencial donante se pierda por falta de notificación o gestión a tiempo.

El Hospital Municipal de Urgencias, con más de cuatro décadas de trayectoria en procuración, realizó durante 2025 un total de 19 procesos, seis de ellos multiorgánicos y uno bajo modalidad de asistolia controlada, de alta complejidad. A partir de esos operativos, 47 personas accedieron a un trasplante: 32 de órganos y 15 de tejidos.

Entre los beneficiarios hubo niños, adolescentes y adultos que recibieron trasplantes pulmonares, hepáticos, renales, implantes de córneas y tejido osteotendinoso. Estos resultados se sostienen en el trabajo de la Unidad Hospitalaria de Procuración y Trasplante, que identifica al potencial donante, certifica el proceso, mantiene el soporte clínico y acompaña a las familias en momentos críticos.

Por su parte, el Hospital Príncipe de Asturias consolidó su integración a la red con seis procesos de procuración en 2025, dos de ellos multiorgánicos, que permitieron nueve trasplantes. Entre los receptores hubo niños y adultos que recibieron hígado, riñón y córneas.

El marco legal vigente establece el principio de donante presunto en Argentina, pero desde el sistema municipal remarcan que el verdadero impacto se produce cuando existe organización, equipos entrenados y articulación efectiva. La red busca precisamente convertir esa base normativa en resultados concretos, ampliando las oportunidades de trasplante para quienes están en lista de espera.