Valle Hermoso: abren las inscripciones para el Ballet Municipal Lampatu Mayu

El Ballet Municipal Lampatu Mayu abre la convocatoria para sumarse a sus clases en Valle Hermoso, con el inicio de actividades previsto para el viernes 6 de marzo.

Los encuentros se desarrollarán en el Salón del ex Hotel Buenos Aires, ubicado en la intersección de Gobernador Cárcano y Remedios de Escalada. La propuesta contempla dos jornadas semanales, los martes y viernes, con distintos horarios según la categoría.

El cronograma establecido es el siguiente: el grupo recreativo comenzará a las 15.30; Adultos 1 tendrá clases de 16.30 a 18; el nivel infantil funcionará de 18 a 19.15; mientras que el grupo juvenil ensayará de 19.15 a 20.30.

La actividad es gratuita y está destinada a personas de ambos sexos. Las clases estarán a cargo del profesor Fernando Sebastián Moreira Ariza.

Quienes deseen inscribirse podrán hacerlo en el Centro Cultural, situado en Walter Consalvi 234.

Desde la organización destacaron que la iniciativa busca promover la tradición, la disciplina y la pasión por la danza, fortaleciendo el desarrollo cultural en la comunidad de Valle Hermoso.