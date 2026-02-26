Villa General Belgrano se prepara para recibir una nueva edición de La Villa Race

En la Sala de Conferencias del Estadio Mario Alberto Kempes quedó oficialmente presentada La Villa Race, el evento deportivo que se desarrollará el 27, 28 de febrero y 1 de marzo en Villa General Belgrano, combinando trail running y ciclismo en un entorno natural privilegiado del Valle de Calamuchita.

La presentación estuvo encabezada por el vocal de la Agencia Córdoba Deportes, Mariano Reutemann, quien destacó el crecimiento del Valle de Calamuchita como escenario deportivo: “Este valle viene siendo una perla para las actividades deportivas, para recibir a deportistas no solo del país sino de Sudamérica. Con estos eventos que se vienen consolidando seguimos cumpliendo la premisa de nuestro gobernador Martín Llaryora, donde Córdoba es sede de grandes eventos”, señaló.

El sábado 28 de febrero se disputará La Villa Trail Race, con distancias de 12K y 24K, pensadas tanto para corredores que se inician en el trail como para quienes buscan un desafío mayor en terrenos serranos.

En tanto, el domingo 1 de marzo será el turno de La Villa Bike Race, con recorridos de 41K y 71K, atravesando caminos rurales y paisajes característicos de la región, en una propuesta que ya genera expectativa entre ciclistas de distintos puntos de la provincia y el país.

La competencia es organizada por Rally Bike Calamuchita junto a la Municipalidad de Villa General Belgrano, y propone un fin de semana a puro deporte, turismo y movimiento al aire libre.

Por parte del municipio, la secretaria de Turismo, Gabriela Cachayu, subrayó la importancia del evento como motor del turismo deportivo: “Esta carrera se va consolidando dentro del calendario oficial de nuestra localidad. Este trabajo conjunto nos potencia coordinando deporte con turismo. Para nosotros es un orgullo recibir a tantos inscriptos para que conozcan nuestra ciudad y el paisaje que tanto nos caracteriza”, expresó.

El vocal de la asociación organizadora, Ezequiel Brizuela, puso el foco en el espíritu integral del evento: “Es un placer venir a mostrar nuestra propuesta, que involucra no solo al deportista sino también a la familia. Queremos que vengan no solo a competir, sino a vivir la experiencia, que el corredor conozca Calamuchita y Villa General Belgrano, que venga a superarse y a compartir, es lo que más nos motiva”.

También participaron de la presentación Soledad García, vocal de directorio de la Agencia Córdoba Deportes; Maximiliano Medina, presidente de la Asociación Bike Calamuchita; Julio Palacios, vocal; Franco Cabrera, tesorero; y Juan Ciancio, coordinador de Deportes del municipio.

Inscripciones abiertas

Toda la información sobre inscripciones, reglamentos y detalles del circuito se encuentra disponible en el sitio oficial https://rallybikecalamuchita.com/ y en su cuenta de Instagram https://www.instagram.com/rallybikecalamuchita

De esta manera, Villa General Belgrano se prepara para recibir a corredores y ciclistas en una nueva edición de La Villa Race, un evento que conjuga deporte, naturaleza y el atractivo turístico de una de las localidades más emblemáticas de Córdoba.