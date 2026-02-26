Vuelve Corre Tanti: deporte y adrenalina bajo las estrellas

En el marco de los festejos por un nuevo aniversario de Tanti, se realizará la segunda edición de Corre Tanti, una propuesta deportiva nocturna que invita a vecinos y visitantes a vivir una experiencia diferente bajo las estrellas.

La cita será el próximo 21 de marzo de 2026 en el Anfiteatro Municipal de Tanti, punto de largada y llegada de una jornada que combinará deporte, naturaleza y celebración comunitaria.

La competencia contará con distintas distancias pensadas para todas las edades y niveles de entrenamiento: Kids, 5K, 10K y 15K. De esta manera, tanto corredores experimentados como principiantes y niños podrán formar parte de la propuesta.

Al tratarse de una carrera nocturna, la organización informó que será obligatorio el uso de linterna personal en buen funcionamiento, con el objetivo de garantizar la seguridad de todos los participantes durante el recorrido.

“Corre Tanti” se consolida así como una de las actividades centrales del programa TANTI EN MOVIMIENTO, iniciativa que forma parte del cronograma oficial de aniversario y que busca promover hábitos saludables, el encuentro social y el disfrute del entorno natural que caracteriza a la localidad.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y pueden realizarse a través del perfil oficial de @corretanti.

Desde la organización adelantaron además que en los próximos días se darán a conocer el resto de las actividades previstas para el fin de semana aniversario, entre las que se incluyen espectáculos musicales en el anfiteatro, caminatas guiadas y nuevas experiencias vinculadas a la naturaleza.

Con deporte, cultura y participación comunitaria, Tanti se prepara para celebrar un nuevo año de historia con una propuesta que invita a moverse y compartir.