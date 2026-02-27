Carlos Paz: Iba filmándose mientras conducía un «trencito» de turistas

Un video se vitalizó en redes sociales y despertó la indignación entre los vecinos de Villa Carlos Paz. Las imágenes muestran al conductor de un «trencito» turístico filmándose con un celular mientras conduce por el centro de la ciudad y con varios pasajeros. El transportista fue multado por la Municipalidad y se investiga si la concesión se encuentra vencida.

La grabación no tardó en difundirse en grupos de WhatsApp y enciende el debate en torno a la responsabilidad al volante.

En el video, puede verse al chofer atravesar zonas del Centro Viejo, el Puente Carena y las inmediaciones del Puente del Centenario, mostrando orgulloso de la velocidad en la circulaba. Detrás suyo, alcanza a verse a un grupo de turistas que baila sin percatarse que el conductor se estaba grabando con el celular, sostenía el volante únicamente con una sola mano y en varias ocasiones, volteaba para filmar lo que estaba pasando dentro del «trencito».

Tras haber tomado conocimiento de la situación, los inspectores municipales identificaron al chofer (quien aceptó haber cometido la infracción) y fue multado. Si bien el monto de la sanción económica deberá ser determinado por la justicia de faltas, se estima que tendrá que abonar una suma que va de $200.000 a $300.000.