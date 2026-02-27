Corte de luz este sábado en tres barrios de Carlos Paz

Cortes programados
Corte de luz este sábado en tres barrios de Carlos PazEl suministro se verá afectado entre las 7:15 y las 8:45 en tres barrios por tareas de mantenimiento y mejoras
Este sábado 28 de febrero se realizará un corte de energía eléctrica en Villa Carlos Paz por trabajos de mantenimiento y mejoras en la red.
La interrupción está prevista entre las 7:15 y las 8:45 y afectará a los barrios La Quinta segunda sección, Las Ensenadas y Los Carolinos.
Desde el área correspondiente indicaron que las tareas buscan optimizar el funcionamiento del servicio y recomiendan a los vecinos tomar las precauciones necesarias durante el horario anunciado.