Corte de luz este sábado en tres barrios de Carlos Paz

Este sábado 28 de febrero se realizará un corte de energía eléctrica en Villa Carlos Paz por trabajos de mantenimiento y mejoras en la red.

La interrupción está prevista entre las 7:15 y las 8:45 y afectará a los barrios La Quinta segunda sección, Las Ensenadas y Los Carolinos.

Desde el área correspondiente indicaron que las tareas buscan optimizar el funcionamiento del servicio y recomiendan a los vecinos tomar las precauciones necesarias durante el horario anunciado.