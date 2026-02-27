Edictos, Remates y Publicaciones Oficiales

EDICTO

La Sra. Jueza de 1ª Instancia y 2ª Nominación en lo C.C.C y Familia. Secretaría Nº 3 (Tres) de la ciudad de Villa Carlos Paz en autos caratulados: “MARTÍN, ROBERTO LUIS. USUCAPIÓN” (Expte N°: 13181884) ha dictado la siguiente Resolución: CARLOS PAZ, 16/12/2025. Habiéndose cumplimentado los requisitos establecidos por los arts. 780 y 781 del C.P.C.C. proveyendo a la presentación de fecha 27/10/2025: Admítase la demanda de Usucapión respecto del inmueble ubicado en calle del Jilguero N° 95 de la localidad de Cuesta Blanca, Depto. Punilla, Pedanía San Roque de esta Provincia de Córdoba , identificado como Lote 118 de la manzana 41 según plano de mensura, y según título designado como Lote 2 de la Manzana 41 inscripto registralmente en la Matrícula 938.779 a la cual se le imprime trámite de juicio ORDINARIO con las previsiones específicas pertinentes (art. 782 y ss. del CPCC). Cítese y emplácese a los demandados sucesores de Margarita María MATURI para que en el término de veinte (20) días (art. 165 CPCC) comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Notifíquese, a cuyo fin atento el último domicilio del titular registral fallecido, publíquense edictos por un día en el Boletín Oficial correspondiente a dicho domicilio - BILLINGHURST 2073, Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme respuesta del Juzgado electoral federal adjunto con fecha 21.11.2024. Cítese en la calidad de terceros interesados a la Provincia, a la Municipalidad, a la Comuna de Cuesta Blanca y a los colindantes HOCSMAN DIEGO ALEJANDRO; sucesores de Hugo Francisco ROJAS: ILEANA NOEMÍ ROJAS DNI N° 23.460.460, VALENTINA IRMA ROJAS DNI N° 22.566.596 y DIEGO ERNESTO ÁNGEL ROJAS DNI N° 26.178.202, para que comparezcan en un plazo de tres (3) días, haciendo saber que su incomparecencia hará presumir que la demanda no afecta sus derechos. Notifíquese (art. 784 C.P.C.C.). Cítese en iguales términos y bajo el mismo apercibimiento en carácter de colindante a los sucesores de Margarita María MATURI para que comparezcan en el plazo de veinte (20) días, a cuyo fin publíquense edictos citatorios conforme lo dispuesto seguidamente. Para aquellos que en forma indeterminada se consideren con derechos sobre el inmueble, publíquese edictos en el Boletín Oficial y en un diario a elección de la parte actora debiendo dicho diario ser de tiraje local (atento la situación real del inmueble objeto de usucapión) y conforme lo dispone el art. 783 C.P.C.C., por diez veces y a intervalos regulares dentro de un período de treinta días, a fin de que comparezcan en autos en el término de veinte días a contar desde la última publicación (arts. 165 y 783 ter del C.P.C.C.). Exhíbanse los edictos en el avisador de este tribunal y en la Municipalidad correspondiente a cuyo fin ofíciese, siendo obligación del actor acreditar tal circunstancia con la certificación respectiva (art. 785 C.P.C.C.). La publicación del Boletín Oficial deberá hacerse en primer término, para luego indicar en las demás publicaciones la referencia necesaria para individualizar aquella (art. 783 ter del CPCC) Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los fines de colocar el cartel indicativo con las referencias necesarias respecto del presente, el que se deberá colocar y mantener durante toda la tramitación del proceso, siendo a cargo de los actores (art. 786 del C.P.C.C.). Atento lo dispuesto por el art. 1905 de la C.C.C.N., ordénese la anotación de Litis; a cuyo fin, ofíciese, debiendo tener presente al efecto la aplicación del Registro General de la Provincia (Acuerdo Reglamentario N° 1587 Serie A del TSJ de fecha 02/09/19 y la Resolución de Presidencia del TSJ N° 7 de fecha 14 de noviembre de 2023). Re caratúlense las presentes actuaciones. Procédase a incorporar por SAC en el apartado observaciones, a la parte contra quien se dirige la acción. Texto Firmado digitalmente por Ana Inés PEREA ASTRADA (Prosecretaria Letrada Juzgado de 1ª Instancia).

La posesión afecta en forma total (100%) el Lote 2 de la Manzana 41 inscripto el dominio en Matrícula N°: 938.779 a nombre de Margarita María MATURI (L.C N°: 419.522) y que se describe como: LOTE DE TERRENO ubicado en Villa Cuesta Blanca, Pedanía San Roque, Depto. Punilla de esta Provincia de Córdoba, designado como LOTE 2 (DOS) de la MANZANA 41 (Cuarenta y uno) con las siguientes medidas lineales, superficie y colindancias a saber: contiguo y al N.E del anterior de forma irregular mide: 32,68 ms. de frente al S.E sobre calle pública sin nombre; contra frente al O. de 39,24 ms. también sobre calle pública sin nombre, por un fondo que en el costado N.E mide 72,11 ms. y en el del S.O. 44,69 ms. encerrando una SUPERFICIE TOTAL DE 1.885,15 mts2. lindando al N.E con lotes 3 y 6 y al S.O. con lote 1. DESIGNACIÓN OFICIAL: LOTE 2 (UNO) Manzana 41. Nomenclatura Catastral: Departamento 23- Pedanía 04- Pueblo 15-Circunscripción 43- Sección 01- Manzana 021- Parcela 015- N° de Cuenta DGR: 230405007130.

DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE (SEGÚN PLANO DE MENSURA DE POSESIÓN Expte N°: 0033-151897/2024 aprobado por la Dirección General de Catastro el 02/09/2024): Inmueble ubicado en el DEPARTAMENTO PUNILLA, PEDANÍA SAN ROQUE, Comuna de CUESTA BLANCA, Barrio Residencial Halcón Peregrino, CALLE DEL JILGUERO 95 designado como LOTE 118 MZ 41 que se describe como sigue: PARCELA de 4 lados, que partiendo del vértice A con ángulo de 81º 00' y rumbo suroeste hasta el vértice B mide 32,68 m (lado A-B) colindando con Calle del Jilguero; desde el vértice B con ángulo de 99º 00' hasta el vértice C mide 44,69 m (lado B-C) colindando con Lote 01 (Parcela 16) de Margarita María MATURI- Cuenta: 23040500712/1- Matrícula Nº 938.778; desde el vértice C con ángulo de 124º 39' hasta el vértice D mide 39,24 m (lado C-D) colindando con Calle Cuesta del Rey del Bosque; desde el vértice D con ángulo de 55º 21' hasta el vértice inicial A mide 72,11 m (lado D-A) colindando con Lote 06 (Parcela 17) de “CUESTA BLANCA SOCIEDAD ANONIMA”. Cuenta: 23043145581/7- Matrícula Nº 1.567.259 y con Lote 03 (Parcela 14) de Diego Alejandro HOCSMAN. Cuenta: 23043145580/9. Matrícula Nº 1.152.366, cerrando la figura con una SUPERFICIE de 1.885,15 m². Es decir que hay coincidencia entre la superficie poseída y la que expresa el Título (afectación: 100% del dominio).

Primera publicación en el Boletín Oficial el día 03/02/2026 Nº 643330.

EDICTO

La Sra. Jueza de 1ª Instancia y 2ª Nominación en lo C.C.C y Familia. Secretaría Nº 3 (Tres) de la ciudad de Villa Carlos Paz en autos caratulados: “SALOMON, ERIKA FLAVIA C/ CERVETTO Y COMPIANO, ALICIA OFELIA Y OTROS - USUCAPION” (Expte Nº: 55199) ha dictado la siguiente Resolución: SENTENCIA NÚMERO: 180. CARLOS PAZ, 30/10/2025. Y VISTOS: . . . . . ; Y CONSIDERANDO: . . . . . . ; RESUELVO: I. Hacer lugar a la demanda de usucapión y, en consecuencia, adjudicarle a Hilda Fernanda Villar DNI N° 21.453.141, CUIL: 27-21453141-6, argentina, de estado civil casada en segundas nupcias con Héctor Oscar Viñas, por adquisición mediante prescripción adquisitiva con fecha de inicio el 31 de diciembre de 2021, el inmueble que afecta de manera total el inmueble que se describe conforme Título-Matrícula N° 1.074.071: Fracción de terreno ubicada en el lugar que denominado Cuesta Blanca, Pedanía San Roque, Dpto. Punilla, de esta Provincia designada como LOTE 10 MANZANA “K” con una superficie total de 1609,39 ms2; con las siguientes medidas y linderos: 46,34 metros al noreste, lindando con el lote 11; 40 metros al sur este, lindando al sur este con calle pública; 34,44 metros al sur oeste lindando con el lote 9 y 42,70 metros al noroeste, lindando con el lote 6 y parte de los lotes 5 y 7. Inscripto en el Registro General de la Provincia a la Matrícula N° 1.074.071. Número de cuenta DGR 23040482255/7. Nomenclatura Catastral 2304154301046011. El inmueble se describe conforme Estudio de Título y Plano de Mensura como: Confeccionado por el Ingeniero Civil Sergio A. Nicolás, Matrícula Provincial 1438, cuyas operaciones fueron aprobadas por la Dirección General de Catastro con fecha 12 de diciembre de 2007 en el expediente 0033-28379-2007, y surge del Estudio de título que se denomina LOTE 24 DE LA MANZANA K. Conforme plano de mensura para juicio de usucapión mide y linda: 46,34 mts. al N.E. (Puntos C-D), lindando con el lote 11 (Parcela 12) de CROSETTO Y COMPAÑIA S.R.L (F°: 26.369/ 945); 40 mts. al S.E. (Puntos D-A), lindando con calle Cuesta del Lucero; 34,44 mts. al S.O. (Puntos A-B), lindando con el lote 9 (Parcela 10) de Jorge Raúl Mora (F°: 1.142/ 976), y 42,70 mts. al N.O. (Puntos B-C), lindando con parte del lote 5 (Parcela 16) de “BURATTI HNOS S.R.L” (F°: 15.097/ 967- Hoy Matrícula N°: 885.072), lote 6 (Parcela 15) de “CROSETTO Y COMPAÑIA S.R.L” (F°: 26.369/ 945), y parte del lote 7 (Parcela 14) de Alicia Beatriz Alarcón y Jorge Benjamín Williams (F°: 46.621/ 960-Hoy Matrícula N°: 928.211), encerrando una superficie de: 1.609,39 mts2 conforme plano de mensura para Juicio de usucapión acompañado, que lleva el N°: 0033-28379/2007 aprobado el 2/12/2007.- Es decir que las medidas del título y del plano de mensura son coincidentes, y la afectación del dominio es total (100%). AFECTACION TOTAL. SUPERFICIE DE 1.609,39 m2.- II. Publíquense edictos en el Boletín Oficial y en un diario local. Oportunamente, ofíciese al Registro General de la Provincia y a la Dirección General de Rentas de la Provincia a los fines de que se proceda a la cancelación de la Anotación de Litis y se practiquen las inscripciones pertinentes a nombre de Hilda Fernanda Villar DNI n° 21.453.141, CUIL: 27-21453141-6, argentina, de estado civil casada en segundas nupcias con Héctor Oscar Viñas. III. Sin costas. IV. Regular de manera provisoria los honorarios de Eduardo Antonio Sosa, en cien (100) jus; los que al día de la fecha ascienden a la suma de pesos tres millones seiscientos veinticuatro mil novecientos setenta y seis ($3.624.976), con más IVA en caso de corresponder al momento de su percepción. Protocolícese, hágase saber y dese copia. Texto firmado digitalmente por: Viviana RODRÍGUEZ (Jueza de 1ª Instancia). Primera publicación en Boletín Oficial el día 05/11/2025. Publicación N° 631552.

EDICTO

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nominación en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia. Secretaría Nº 1 de la ciudad de Villa Carlos Paz. en los autos caratulados: “GALLEGOS, EMILIO ROBERTO. USUCAPIÓN” (Expte Nº: 181.604) ha dictado la siguiente Resolución: CARLOS PAZ, 11/11/2025. SENTENCIA N°: 175. Y VISTOS: . . . .; Y CONSIDERANDO: . . .; RESUELVO:I.-- Hacer lugar a la demanda de usucapión declarando que el Sr. Emilio Roberto Gallegos, DNI 6.066.809, con domicilio en calle Cuesta del Rey del Bosque Nº 295, Cuesta Blanca. Departamento Punilla, Provincia de Córdoba; de nacionalidad argentina, con fecha de nacimiento el día 21/08/1946, de estado civil casado en segundas nupcias con Graciela Estela Morchio; ha adquirido por prescripción veinteñal, a partir del día 31.12.2003 el inmueble que según plano de mensura para juicio de usucapión, aprobado por la Dirección de Catastro mediante Expte. N°: 0033-28280/2007 con fecha 29/01/2008, bajo responsabilidad técnica del Ingeniero Agrimensor Sergio A. Nicolás (Mat. 4438) y con Certificación de Subsistencia Parcelaria de fecha 13/10/2021 (operación del 16/12/2024), se describe como: “Fracción ubicada en Cuesta Blanca, Pedanía San Roque, Departamento Punilla, designada como lote 33 de la manzana oficial 43, que se describe: Partiendo del vértice "A", con dirección Noreste y ángulo interno en dicho vértice de 90°00', se llega al vértice "B" a una distancia de 54,11 m. A partir de B, con ángulo interno de 81°06', lado B-C de 28,34 m; a partir de C, con ángulo interno de 98°54', lado C-D de 49,73 m; a partir de D, con ángulo interno de 90°00', lado D-A de 28,00 m; encerrando una superficie de 1453,80 m2. Y LINDA: lado A-B con Parcela 14, Cuenta N° 23-04-3145615/5. M.F.R. 1.567.374 de “Cuesta Blanca. Sociedad Anónima”; lado B-C con calle Cuesta del Rey del Bosque; lado C-D con Parcela 16, Cuenta N° 23-04-1898686/2. F° 26369 A° 1945 de “Crosetto y Compañía S.R.L”.; lado D-A con parcela 20, Cuenta N° 23-04-0500767/9. M.F.R. 959.794 de Benito Barcia Garrido”. En el Registro de la Propiedad se designa oficialmente en la Matrícula 959.795 como “LOTE DE TERRENO, ubicado en "Villa Cuesta Blanca, Ped. San Roque, DPTO. PUNILLA, de esta Prov. de Cba. correspondiente al LOTE N° 7" de la MANZANA 43 del plano 5 de la subdivisión respectiva, que mide y linda: mide: 28,34mts. de frente al E., sobre calle pública, 28mts. de contrafrente al O., lindando con el lote 4, 54,11 mts, en su costado y fondo N., lindando con el lote 8 y 49,73mts. en su costado y fondo S., lindando con el lote 6, todos de la misma manzana y plano, encerrando una Superficie Total de 1453,80 mts2”; inscripto en un 100% a nombre de Benito Barcia Garrido (adjunto 27/04/2022). II.- Publíquense edictos en los términos del art. 790 del CPCC. III.- Oportunamente ofíciese al Registro General de la Provincia, a fin de que se inscriba el inmueble adquirido por usucapión a favor del Sr. Emilio Roberto Gallegos y se proceda a la cancelación de la inscripción del dominio del inmueble que resultó afectado en su totalidad (art. 789 CPCC). IV.- Ordenar la cancelación de la Anotación de Litis dispuesta en autos sobre el inmueble descripto en la Matrícula 959.795 debiéndose oficiar al Registro General de la Provincia a sus efectos. V.- Regular los honorarios profesionales de los Dres. Jorge Mario Moreno, José Ernesto Magnetti y Luis Guillermo Dutto en la cantidad de 4 Jus, lo que equivale a la suma de Pesos ciento cuarenta y siete mil setecientos cincuenta y cuatro con cuatro centavos ($ 147.754,04) para cada uno de ellos, y a cargo de su comitente. Regular los honorarios del Dr. Eduardo Antonio Sosa en la cantidad de 100 Jus lo cual equivale a la suma de Pesos tres millones seiscientos noventa y tres mil ochocientos cincuenta y uno ($ 3.693.851), a cargo de su comitente. Protocolícese, hágase saber y dése copia. Texto Firmado digitalmente por Andrés OLCESE (Juez de 1ª Instancia).

Primera publicación N° 634.168 en Boletín Oficial el día 19/11/2025.