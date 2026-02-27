El cuartel de Bomberos de Tanti celebra 37 años de servicio

El cuartel de Bomberos Voluntarios de Tanti celebra este 27 de febrero su 37° aniversario desde su creación, consolidado como una de las instituciones clave en la respuesta ante emergencias en la localidad y zonas aledañas.

Actualmente, el cuerpo activo está integrado por 25 bomberos, a los que se suman 10 aspirantes que finalizarán su formación y recibirán su certificación el próximo 2 de junio.

La Jefatura está encabezada por el jefe Comisario Roberto Cuello y el segundo jefe Oficial Principal Fernando Taboada.

A lo largo de casi cuatro décadas, el cuartel ha intervenido en incendios forestales, accidentes de tránsito, rescates y distintas situaciones de emergencia, formando parte del entramado institucional de la región.