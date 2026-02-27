Este sábado habrá alineación de planetas visible tras la puesta del sol

Este sábado 28 de febrero el cielo ofrecerá un evento especial: una alineación planetaria visible desde Córdoba y gran parte del país, poco después de la puesta del sol.

El fenómeno, conocido popularmente como “desfile planetario”, permitirá observar a Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno alineados de manera aparente sobre la franja del horizonte oeste. No se trata de una alineación perfecta en el espacio, sino de un efecto visual desde la perspectiva terrestre, ya que todos los planetas se ubican sobre la misma línea imaginaria que sigue el Sol, conocida como eclíptica.

Los más brillantes —Venus y Júpiter— podrán verse a simple vista. Saturno y Mercurio también serán visibles si el cielo está despejado. Para observar Urano y Neptuno será recomendable contar con binoculares o telescopio debido a su menor brillo.

El mejor momento para apreciar el fenómeno será entre 30 y 60 minutos después del atardecer, cuando el cielo aún conserve algo de luz pero permita distinguir los puntos luminosos. Buscar un lugar con horizonte despejado y poca contaminación lumínica mejorará la experiencia.

Este tipo de alineaciones no son extremadamente raras, pero sí poco frecuentes con tantos planetas visibles al mismo tiempo, lo que convierte la jornada en una oportunidad ideal para disfrutar del cielo y reconectar con la dimensión astronómica del paisaje cordobés.