Familia Activa: finalizaron los talleres de verano para personas mayores

Villa Carlos Paz. La última semana de febrero se realizaron los cierres de los talleres de Familia Activa Verano en Villa Carlos Paz destinados a personas mayores de 60 años, con dos jornadas especiales colmadas de alegría, encuentro y recreación.

La primera actividad se realizó en la costa del río, en barrio El Fantasio, donde los participantes disfrutaron de una mañana a puro movimiento con juegos intertribus, mates compartidos, música y baile, en un clima de integración y compañerismo.

El cierre continuó con una segunda jornada que incluyó un paseo en Catamarán por el lago San Roque, donde disfrutaron de una experiencia recreativa y paisajística única.

Durante la temporada de verano, más 450 personas mayores formaron parte de las distintas propuestas deportivas y recreativas, entre ellas Gimnasia Integral, Newcom, Senderismo, Natación y Aquagym.

Las actividades se desarrollaron en diferentes espacios de la ciudad: la Pileta Municipal, el Polideportivo Distrito Oeste de Colinas, el Estadio Arena VCP, el Punto Comunitario de Sol y Río y el Parque Estancia La Quinta.

El programa Familia Activa promueve el encuentro, la integración y una vida saludable, fortaleciendo vínculos y acompañando a las personas mayores a través de propuestas accesibles y comunitarias. Cabe destacar que el mismo continuará durante todo el año, reafirmando el compromiso con el bienestar y la calidad de vida de la comunidad.