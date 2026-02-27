Galo ya está en México para comenzar el tratamiento que cambiará su vida

La familia de Galo, el bebé de Tanti que conmovió a la Provincia de Córdoba y a todo el país, ya se encuentra en la ciudad de Monterrey (México), para comenzar con el tratamiento de última generación que le cambiará su vida.

El pequeño viajó el pasado jueves 26 de febrero junto a su familia para tratar su parálisis cerebral y microcefalia. El inicio formal del proceso médico está previsto para el 2 de marzo y, según el certificado emitido por la institución médica, se extendería en principio hasta el 3 de abril, incluyendo estudios iniciales y distintas etapas terapéuticas.

La esperanza se encendió cuando la familia vio en Netflix la película que cuenta la historia de la periodista Bárbara Anderson y su hijo Lucca, quien tras recibir un tratamiento en la India logró un cambio significativo en su calidad de vida. Desde ese momento, comenzaron una intensa campaña para reunir el dinero necesario y acceder al tratamiento en tierras mexicanas.

La cruzada solidaria tuvo un capítulo clave cuando el Mago Matus participó en el programa de Guido Kaczka, donde presentó el caso y logró recaudar 206 millones de pesos gracias al acompañamiento de la gente en todo el país.

Hoy, con Galo ya en México junto a su familia, comienza una nueva etapa cargada de ilusión, esfuerzo y la esperanza de que este tratamiento marque un antes y un después en su vida.