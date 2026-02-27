La escritora Montibello inauguró la primera “Cata de Libros” en Carlos Paz

Anoche, el Salón Rizzuto se llenó de público para recibir a la escritora Brenda Montibello, en una velada que combinó literatura y celebración. Los asistentes pudieron disfrutar de la presentación de su obra y compartir un espacio de encuentro cultural que, según destacó la autora, es fundamental para sostener la cultura: “La cultura no se sostiene si no difundimos, si no apoyamos y si no acompañamos este tipo de eventos”, señaló Montibello durante la noche.

El encuentro también marcó el inicio de la nueva sección “Cata de Libros”, en la que cada escritor elige un vino que se relacione con su obra. Durante la presentación, se brindó por un camino literario auspicioso y por futuras iniciativas que unan lectura y apreciación cultural.