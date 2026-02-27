La UEPC ratificó el paro y el lunes no habrá clases en Córdoba

La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) resolvió este viernes provincializar el paro nacional docente convocado por CTERA para el próximo lunes 2 de marzo, en rechazo a la propuesta salarial presentada por el Gobierno de Córdoba, considerada insuficiente por la totalidad de las delegaciones departamentales.

La decisión se tomó por mayoría durante la Asamblea Provincial de Delegadas y Delegados Departamentales, reunida en la jornada de hoy. Todas las delegaciones trajeron mandato expreso de no aceptar la oferta salarial provincial, lo que llevó a adherir y extender a nivel local la medida de fuerza nacional, que busca reclamar mejoras salariales, convocatoria a paritaria docente nacional y mayor financiamiento para la educación pública.

La Asamblea retomará actividad el martes 3 de marzo, fecha en la que seguirá el debate sobre la propuesta salarial del Gobierno provincial.

El reclamo es contra la eliminación de distintos instrumentos de financiamiento educativo, entre ellos la garantía legal del 6% del PBI para educación, la paritaria nacional docente, los incentivos salariales, becas estudiantiles y programas de infraestructura, conectividad y capacitación. También, un recorte casi total en el financiamiento del sistema de ciencia y tecnología, que impacta directamente en las escuelas técnicas.

Roberto Cristalli, secretario general del gremio en Córdoba, explicó a Cadena 3: "La propuesta era no aceptar por los 26 departamentos, con distintas posibilidades de medidas de fuerza, y por lo tanto no se aceptó. El día lunes vamos a tener un paro nacional y provincial, que se terminó de resolver con inconvenientes que hemos tenido en la asamblea".

Además, destacó que habrá movilización en la ciudad de Córdoba, articulando esfuerzos con otros gremios docentes tanto a nivel provincial como nacional.

Entre los puntos de desacuerdo con la propuesta del gobierno, Cristalli mencionó la necesidad de "recuperación del poder adquisitivo", la continuidad del FONID para activos y jubilados, y el blanqueo de salarios. También enfatizó que se debe suspender el Fosaet durante toda la paritaria y que se mantenga suspendido un ítem relacionado con la profesionalidad docente, que podría resultar en descuentos por faltas.

Cristalli añadió: "Necesitamos una respuesta también para todos aquellos docentes que por la situación de endurecimiento que tienen no han podido cobrar su salario".

Por su parte, Gerardo Bernardi, representante de los docentes privados de Sadop, también anunció un paro de 24 horas para el lunes 2 de marzo.

"Finalmente resolvimos decretar otro paro de 24 horas para el lunes 2 de marzo, rechazando la propuesta salarial del gobierno provincial porque esperamos una que mejore sustancialmente nuestro poder adquisitivo", señaló. Bernardi criticó la falta de realismo en los índices de inflación y mencionó los descuentos impuestos por la reforma previsional como un factor que agrava la situación.

En otro orden, la Asamblea informó un avance significativo para las y los docentes de Jornada Extendida: el Ministerio de Educación habilitó la carga de los MAB (Módulos de Atención Básica) conforme a la Resolución N° 379/11.

Este logro, según destacaron desde UEPC, es fruto de la organización, la participación y la lucha colectiva en defensa de los derechos laborales.