Marcos Torres asumió como ministro de Desarrollo Social

El gobernador Martín Llaryora puso en funciones este 27 de febrero a Marcos Torres como nuevo ministro de Desarrollo Social y Promoción del Empleo de la Provincia. El acto se realizó en el Centro Cívico.

Torres tendrá a su cargo la implementación de los programas destinados a la asistencia social, la formación y la inserción laboral en Córdoba.

Durante la ceremonia, el flamante ministro agradeció la designación y se comprometió a sostener una gestión cercana. “Estamos convencidos de que la política es una herramienta de transformación que sirve para equilibrar las desigualdades, brindar oportunidades y construir una sociedad más justa para todos”, expresó.

En otro tramo de su mensaje, destacó el trabajo de la ministra saliente, Laura Jure, y valoró la orientación social de la actual gestión provincial, que —según sostuvo— trabaja para brindar soluciones manteniendo “una provincia en orden, con la gente adentro”.

Torres es abogado egresado de la Universidad Blas Pascal. Fue electo intendente de Alta Gracia en 2019 y reelecto en 2023 con el 58% de los votos en el departamento Santa María.

También participaron de la ceremonia la vicegobernadora Myrian Prunotto; el intendente Daniel Passerini; el ministro de Gobierno, Manuel Calvo; el legislador Facundo Torres y otros funcionarios provinciales y municipales.