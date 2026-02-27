Otorgarán refuerzo de hasta $85.000 a la Ayuda Escolar de Anses

El Gobierno nacional dispuso un refuerzo extraordinario para la Ayuda Escolar Anual de Anses que se abonará en marzo de 2026 y garantizará un piso mínimo de $85.000 por hijo. La decisión fue oficializada a través del Decreto 115/2026 y busca acompañar a las familias frente al impacto económico del inicio del ciclo lectivo.

La medida establece un pago adicional por única vez que complementará el monto habitual de la asignación. El refuerzo consistirá en la suma necesaria para alcanzar los $85.000 por cada hijo. Es decir, quienes perciban una ayuda inferior a ese valor recibirán la diferencia correspondiente, mientras que aquellos que ya cobren $85.000 o más no accederán al adicional.

El objetivo es asegurar que ningún beneficiario reciba en 2026 un monto menor al fijado como referencia en 2025, preservando el poder adquisitivo ante la evolución de los precios.

Quiénes pueden acceder

La prestación alcanza a estudiantes de nivel inicial, primario, secundario y polimodal en todo el país. Pueden acceder niños y adolescentes de entre 4 y 17 años que asistan regularmente a establecimientos públicos o privados con reconocimiento oficial y acrediten la condición de alumno regular.

En el caso de hijos con discapacidad, no hay límite de edad, siempre que se certifique la escolaridad en instituciones habilitadas. Además, para este grupo no rigen topes de ingresos, lo que garantiza la cobertura universal.

La Ayuda Escolar Anual está regulada por la Ley 24.714 y comprende a trabajadores en relación de dependencia del sector público y privado, monotributistas, titulares del Seguro de Desempleo, jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), beneficiarios de pensiones no contributivas por invalidez y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor. También incluye a quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo para Protección Social.

Topes de ingresos

Para febrero de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) fijó los siguientes límites para acceder al beneficio:

-Tope máximo de ingreso del grupo familiar: $5.292.758

-Tope máximo individual por integrante: $2.646.379

Si se supera cualquiera de estos montos, la familia queda excluida de la asignación. La excepción corresponde a los hijos con discapacidad, para quienes no se aplican restricciones por ingresos.

Cómo se pagará el refuerzo

El refuerzo extraordinario se liquidará automáticamente y por única vez en marzo de 2026, junto con el pago masivo habitual de la Ayuda Escolar Anual. No será necesario realizar trámites adicionales, siempre que estén acreditados los datos personales y la escolaridad ante la ANSES.

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Subsecretaría de Seguridad Social, junto con la ANSES, deberá dictar las normas complementarias para la implementación. La Jefatura de Gabinete realizará los ajustes presupuestarios necesarios para garantizar los fondos.

La Ayuda Escolar se abona cada año en marzo y está destinada a cubrir gastos vinculados al comienzo de clases, como útiles, uniformes y materiales. Con este refuerzo, el Ejecutivo busca consolidar un ingreso mínimo por hijo en edad escolar y amortiguar el impacto de los costos educativos en el presupuesto familiar.

Cómo inscribirse: paso a paso

1- Ingresá a mi ANSES > Hijos > Presentar un Certificado Escolar para obtener el formulario para cada hijo.

2- Generá el certificado, completá los datos requeridos y seleccioná "Generar".

3- Imprimí el certificado y llevalo al establecimiento, maestro particular o donde efectúe la rehabilitación para que lo completen y firmen.

Tené en cuenta lo siguiente:

-Asegurate que el certificado sea el del ciclo escolar en curso.

-Los datos deben estar completados con letra clara y legible.

-No debe tener tachaduras ni enmiendas.

-De corresponder, tildá la casilla de "Alumno Regular" y la de "Incorporado a la Enseñanza Oficial"

-Una vez que el certificado esté completo y con las firmas sacale una foto nítida.

4- Subilo a mi Anses

Volvé a ingresar en mi ANSES > Hijos > Presentar un Certificado Escolar, seleccioná "Subir Certificado", cargá la foto del formulario completo y firmado desde tu celular o computadora.