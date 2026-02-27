Punilla: Curvino contra quienes usan el lago San Roque para «hacer política»

A través de un comunicado que publicó en sus redes sociales, Víctor Curvino salió al cruce de quienes lo cuestionaron por haber solicitado información sobre las redes cloacales en la cuenca del lago San Roque.

La Defensoría del Pueblo de Villa Carlos Paz lanzó el programa «Hablemos de Cloacas» y solicitó a las comunas y municipios del sur de Punilla, como también a sus respectivos Concejos de Representantes y Concejos Deliberantes, que informen qué acciones se llevarán adelante en el 2026 para lograr el saneamiento del embalse.

«Criticar una acción que es en beneficio del ambiente, del turismo, del desarrollo y del saneamiento del Lago San Roque habla a las claras de que no hay ningún interés por el bien común, sino que hay intereses personales y políticos partidarios para lo que se viene»; declaró el Defensor del Pueblo, quien calificó de «odiadores seriales» a sus detractores.

«Los invito a todos los opositores, a todos los que quieren hacer política partidaria en desmedro de un trabajo en equipo que estamos haciendo con todos los que formamos la Defensoría del Pueblo en beneficio del saneamiento del Lago San Roque, que se encolumnen para trabajar todos juntos»; añadió Curvino.

Asimismo, se refirió al trabajo que se viene realizando por el bien de la ciudad, la región y la Provincia de Córdoba e invitó a todos los interesados «a trabajar por el bien común juntos». «Villa Carlos Paz merece gente idónea, responsable y comprometida y que trabajen por el bien común»; concluyó en el comunicado.