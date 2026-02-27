¿Qué dice el pronóstico para Carlos Paz y el sur de Punilla?

Tras la amenaza de tormentas que se mantuvo vigente hasta esta madrugada, el pronóstico anticipa un leve ascenso de la temperatura y un mejoramiento de las condiciones climáticas en Villa Carlos Paz y el sur de Punilla.

El segundo mes del año se despedirá con buen clima y para este viernes 27 de febrero, se anticipa nubosidad variable, una jornada soleada y una máxima que podría alcanzar los 28 grados en horas de la tarde.

Durante el día de ayer, se registraron algunas precipitaciones que mostraron mayor intensidad en sectores como el sur provincial y el corredor de Sierras Chicas y que no dejaron buenos milimetrajes en la cuenca del lago San Roque.