Tasa de servicios 2026 en Valle Hermoso: exenciones y descuentos

La Municipalidad de Valle Hermoso recordó las condiciones de la Tasa Retributiva de Servicios a la Propiedad, contemplada en la Ordenanza Impositiva 2026, e informó los beneficios vigentes para determinados contribuyentes.

Descuentos para jubilados y pensionados

Los jubilados y pensionados que perciban el haber mínimo obtendrán un 50% de descuento en su vivienda única, siempre que esté habitadda por el titular y no se destine a uso comercial ni alquiler. El beneficio requiere un reempadronamiento anual obligatorio.

Exenciones vigentes

Se mantienen exenciones para las siguientes propiedades, siempre sujetas a condiciones y control municipal:

Templos y espacios religiosos sin fines de lucro.

Asilos, hospitales y entidades de asistencia social, según requisitos.

Bibliotecas y entidades deportivas con personería jurídica.

Centros Vecinales y Centros de Jubilados sin fines de lucro.

Escuelas, cooperativas escolares y universidades adscriptas.

Propiedades del Estado Nacional o Provincial.

Personas con discapacidad, según evaluación y requisitos.

Bomberos Voluntarios Activos: 50% en vivienda única.

Empleados municipales: 50% en vivienda única, según requisitos.

Plazos y gestiones

Las exenciones que requieren solicitud formal deben tramitarse antes del 31 de octubre de cada año. Para más información, los contribuyentes pueden acercarse al Área de Rentas Municipal de Valle Hermoso.