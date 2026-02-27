Tormenta: El granizo hizo estragos en su paso por Agua de Oro

El granizo hizo estragos ayer a la tarde en su paso por el corredor de las Sierras Chicas. El fenómeno se hizo sentir con fuerza en localidades como Agua de Oro, donde los vecinos reportaron la caída de piedras de gran tamaño que cubrieron el paisaje de blanco en apenas unos minutos.

La tormenta desatada el jueves en horas de la tarde descargó su furia en algunas poblaciones de la Provincia de Córdoba.

Las redes sociales se llenaron de videos de la granizada que también alcanzó a la localidad de Chaján. El Servicio Meteorológico Nacional había advertido por fenómenos intensos acompañados de fuerte actividad eléctrica, abundante caída de agua en cortos períodos y ráfagas de hasta 80 km/h.

En lo que hace a las lluvias, el récord de milímetros caídos lo tuvo la localidad de Toro Pujio (donde llovieron 115 milímetros).