Transportes Escolares: El trámite de habilitación se extiende hasta el 15 de marzo

Villa Carlos Paz. Desde el área de Transporte del Municipio de Villa Carlos Paz se informó que, hasta el 15 de marzo, se recibirá la documentación para la Renovación de Certificado de habilitación como Transporte Escolar para el corriente año.

En el marco de la digitalización de trámites municipales y del proceso de modernización del Estado, se recibirá toda la documentación en formato PDF a través del e-mail: [email protected].

Para presentar la solicitud, el interesado no debe tener deudas con el municipio. Se adjunta el instructivo y los requisitos que debe cumplir el vehículo y el titular.

Requisitos:

https://villacarlospaz.gov.ar/images/infopublica/177/Requisitos%20Tramite%20Transporte%20Escolar%202026.pdf