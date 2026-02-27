Valle Hermoso celebra a la mujer con encuentro recreativo

Valle Hermoso se prepara para recibir a adultos mayores en un encuentro recreativo especial por el Día de la Mujer, que se llevará a cabo el próximo 8 de marzo en el Complejo Recreativo AMCEP. Bajo el lema “La fuerza de la mujer es la fuerza de la vida”, la jornada ofrecerá un espacio para compartir, disfrutar y fortalecer los lazos comunitarios.

El evento, que se desarrollará de 10 a 17 horas, contará con diversas actividades recreativas y culturales pensadas especialmente para los adultos mayores. La entrada será libre y gratuita, invitando a la participación de toda la comunidad.

Organizadores destacan que estas iniciativas buscan promover la integración, la diversión y el reconocimiento del rol de la mujer en la sociedad, reafirmando que cuando las mujeres se encuentran, toda la comunidad crece.