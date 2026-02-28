Avilés visitó colegios donde se ejecutan mejoras estructurales y mantenimiento

El intendente Esteban Avilés visitó en los últimos días distintas instituciones educativas de Villa Carlos Paz donde se ejecutan trabajos de mantenimiento y puesta en valor a través del programa FODEMEEP, con el objetivo de acondicionar los edificios antes del inicio del ciclo lectivo.

En la Escuela José de San Martín se avanzó con tareas de pintura interior y exterior y mejoras generales en el establecimiento. Durante la recorrida, el jefe comunal fue recibido por la directora Sonia Mattia y el equipo docente.

También supervisó obras en la Escuela Bernardino Rivadavia, donde se construyeron nuevas baterías de baños, se colocaron pisos y se pintaron pasillos, en el marco del programa “Escuelas Seguras”.

Las visitas incluyeron el IPEM 316 Eva Duarte, en barrio Colinas, donde se realizaron trabajos de pintura en aulas y pasillos, mejoras en el SUM, baños y mantenimiento integral del edificio.

Desde el municipio señalaron que las intervenciones buscan mejorar las condiciones edilicias y garantizar espacios adecuados para estudiantes y docentes en distintos puntos de la ciudad.