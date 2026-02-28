¿Cómo sigue el nivel del lago San Roque este fin de febrero?

El lago San Roque, en el valle de Punilla, se encuentra por encima de su nivel de vertedero y registra una diferencia positiva de 0,18 metros, según el reporte oficial difundido este 28 de febrero por la Administración Provincial de Recursos Hídricos.

La cota de vertedero del embalse es de 35,30 metros y actualmente marca 35,48, lo que confirma que el espejo de agua se mantiene en nivel de derrame.

En el resto de los diques provinciales, el panorama es dispar.

El dique La Viña presenta una cota actual de 97,57 metros, es decir 2,93 metros por debajo de su vertedero (100,50).

Cruz del Eje se ubica en 35,81 metros, con una diferencia negativa de 1,39 respecto de su cota máxima.

Los Molinos marca 52,64 metros, 0,36 por debajo de su vertedero.

El embalse Río Tercero registra 45,31 metros, lo que implica 1,19 metros menos que su nivel de derrame.

La Quebrada se encuentra en 33,28 metros, 0,72 por debajo del vertedero.

Pichanas presenta uno de los descensos más marcados, con 38,45 metros y una diferencia negativa de 5,55 metros.

El dique El Cajón también muestra una baja considerable: 25,29 metros actuales, 4,91 por debajo de su cota de vertedero.

Los datos corresponden al Sistema de Información Hidrometeorológica de la Provincia y reflejan el comportamiento de los principales embalses administrados por Córdoba.