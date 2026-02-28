¿Cuándo salir a mirar el cielo este sábado en Córdoba?

Este sábado 28 de febrero, el cielo sobre Córdoba ofrecerá una escena poco habitual: seis planetas podrán observarse alineados de manera aparente poco después de la puesta del sol.

El fenómeno, conocido como “desfile planetario”, será visible hacia el horizonte oeste y podrá apreciarse mejor entre los 30 y 60 minutos posteriores al atardecer, cuando el cielo conserve algo de claridad pero ya permita distinguir los puntos luminosos.

Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno se ubicarán sobre la misma franja del cielo que sigue el Sol, llamada eclíptica. Venus y Júpiter serán los más fáciles de identificar a simple vista, mientras que Saturno y Mercurio también podrán verse si el cielo está despejado. Para observar Urano y Neptuno será recomendable utilizar binoculares o telescopio.

Para una mejor experiencia se aconseja buscar un lugar con horizonte despejado y poca contaminación lumínica, lejos de luces intensas que dificulten la observación.

Aunque este tipo de alineaciones no es extraordinariamente raro, no siempre coinciden tantos planetas visibles al mismo tiempo, lo que convierte la jornada en una oportunidad especial para mirar hacia arriba y redescubrir el paisaje astronómico cordobés.