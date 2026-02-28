Esta noche, 140 drones dibujan el cielo de Carlos Paz

Villa Carlos Paz volverá a mirar al cielo esta noche. A las 23 horas, 140 drones realizarán una coreografía sincronizada sobre el sector comprendido entre el Puente Carena y la peatonal, en un espectáculo gratuito que suma tecnología a la propuesta turística de la ciudad.

Tras el impacto que tuvo la primera experiencia durante la Fiesta de la Primavera 2025, cuando más de 150 dispositivos dibujaron figuras vinculadas a la identidad carlospacense, el formato regresa con una nueva presentación impulsada por empresarios del Paseo del Centro.

Durante unos 15 minutos, los drones volarán a unos 90 metros de altura para formar animaciones y figuras luminosas visibles desde distintos puntos. Para una mejor visualización, se recomienda ubicarse en la peatonal, en el sector conocido como las cuatro esquinas (9 de Julio, San Martín, General Paz y Lisandro de la Torre) o en inmediaciones de la Iglesia Nuestra Señora del Carmen.

La iniciativa consolida una tendencia global que combina arte, innovación y espacio público, y que comienza a repetirse en el principal destino turístico de Córdoba.