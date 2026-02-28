“Esto funciona como una orquesta”: la voz detrás del show de drones en Carlos Paz

Nicolás Noriega, Martín Ruchtein y Martín Braun contaron a El Diario de Carlos Paz cómo nació la idea, el viaje a China y el trabajo técnico que hay detrás del espectáculo.

El armado del show de drones que esta noche volverá a iluminar el cielo de Villa Carlos Paz tiene rostro y nombres propios. En diálogo con El Diario de Carlos Paz, los jóvenes organizadores Nicolás Noriega, Martín Ruchtein y Martín Braun repasaron cómo nació el proyecto y qué implica montar una coreografía aérea de esta magnitud.

“La idea empezó en el Mundial de Qatar 2022. Vimos el espectáculo en la inauguración y ahí surgió todo. Mi papá, Sergio, dijo: ‘Quiero llevar esto a Córdoba’”, contó Noriega sobre el momento que dio origen a la iniciativa.

A partir de esa experiencia comenzó un proceso que llevó varios meses. “La preparación arrancó más o menos en julio. Después vino la búsqueda de empresas y el viaje a China. Fuimos a ferias internacionales y evaluamos distintas compañías hasta elegir la que hoy está a la vanguardia y tiene el récord mundial con 16.000 drones en simultáneo”, explicaron.

El equipo es cordobés y trabaja con una estructura técnica organizada. “Esto funciona como una orquesta. Cada uno tiene su rol y hay distintas etapas que se cumplen en orden. Nada queda librado al azar”, señaló Ruchtein.

Braun detalló el funcionamiento: “Los drones son de última tecnología, con gran capacidad de wifi y posicionamiento. Contamos con servidores locales privados, antenas y puntos de acceso que coordinan la operación automática para que todos vuelen en conjunto”.

A diferencia de lo que muchos imaginan, no hay control manual durante el espectáculo. “No es que arriba haya alguien manejando cada dron. Todo se programa antes: se calibra uno por uno, se configura el software, se asigna la posición exacta. Cuando despegan, ya tienen todo planificado”, explicaron.

El clima es el factor más delicado. “El viento o las tormentas pueden obligarnos a suspender. Si hay algún riesgo para la flota o para el público, preferimos no volar. La seguridad está por encima de todo”, remarcaron. De hecho, el show previsto el fin de semana pasado debió reprogramarse por condiciones meteorológicas adversas.

Actualmente la empresa cuenta con una flota de 140 drones. “Es un gran logro que esta tecnología esté hoy en Córdoba. Queríamos traer algo de nivel internacional y creemos que lo estamos logrando”, concluyeron.