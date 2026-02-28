Nuevo equipamiento para el laboratorio del Hospital Sayago

Villa Carlos Paz
Nuevo equipamiento para el laboratorio del Hospital SayagoIncorporaron una centrífuga y un ionograma para optimizar diagnósticos y tiempos de respuesta en el hospital.
La Cooperadora del Hospital Gumersindo Sayago incorporó nuevo equipamiento para el área de laboratorio, con el objetivo de fortalecer la capacidad diagnóstica del centro de salud.
Se trata de una centrífuga y un ionograma, herramientas consideradas clave para mejorar los tiempos de análisis y acompañar con mayor precisión los estudios clínicos que se realizan a diario.
Desde la entidad destacaron que estas incorporaciones fueron posibles gracias al aporte de socios, donaciones y la venta de bonos, que permiten sostener y ampliar el equipamiento del hospital.
La Cooperadora recordó que quienes deseen colaborar pueden asociarse o contribuir con donaciones para continuar sumando recursos destinados a la atención sanitaria en la ciudad.