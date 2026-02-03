Alerta en UTHGRA por irregularidades en comercios de Villa Carlos Paz

La Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) Seccional Córdoba declaró el Estado de Alerta y Movilización tras detectar «graves incumplimientos laborales» en dos establecimientos de importante actividad turística en Villa Carlos Paz.

El gremio expresó en un comunicado: «En primer lugar, la seccional adoptó esta medida en el Hotel y Resto Boutique Terra Firma (Gugri SAS), luego de múltiples denuncias y relevamientos gremiales que evidenciaron la existencia de personal no registrado, maniobras para ocultar trabajadores durante inspecciones laborales y obstrucción a la tarea de control por parte de la empresa.

Estas prácticas constituyen violaciones directas a la Ley de Contrato de Trabajo y al Convenio Colectivo de Trabajo del sector, afectando la protección efectiva de los derechos laborales. UTHGRA Córdoba ya presentó las denuncias correspondientes ante el Ministerio de Trabajo y evalúa la eventual formulación de acciones penales si se comprueban hechos de mayor gravedad».

Por otra parte, la medida de alerta también se extendió al restaurante del Casino de Villa Carlos Paz, donde la organización sindical rechazó categóricamente «los despidos injustificados de tres trabajadores, realizados sin causa ni cumplimiento de la normativa laboral vigente».

El gremio repudió «estas decisiones arbitrarias que, en su conjunto, representan un avance contra el empleo y la seguridad jurídica de quienes sostienen con su trabajo la actividad turística, hotelera y gastronómica de la ciudad». En ambos casos, UTHGRA Córdoba ratificó que no tolerará «prácticas que vulneren derechos laborales ni maniobras que afecten la estabilidad y dignidad de los trabajadores», y que mantendrá el Estado de Alerta y Movilización junto con todas las acciones administrativas y gremiales necesarias «hasta obtener respuestas concretas por parte de los empleadores y de las autoridades competentes».

Con esta declaración, UTHGRA reafirma su compromiso «con la defensa permanente de los derechos de los trabajadores del sector y con la tutela efectiva del empleo digno en toda la provincia».