Córdoba y el CFI abren nuevas convocatorias de capacitación

El Gobierno de la Provincia de Córdoba, en articulación con el Consejo Federal de Inversiones (CFI), lanzó nuevas convocatorias de formación destinadas a jóvenes profesionales y funcionarios del sector público, con el objetivo de fortalecer capacidades de gestión y competitividad regional.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas para programas de alto nivel orientados al diseño de políticas públicas, el desarrollo territorial y la inserción internacional, con especial foco en perfiles con vocación de liderazgo y proyección en ámbitos de decisión.

Entre las propuestas se destaca el Programa Federal de Formación “Gestión para el Desarrollo”, que transita su séptima edición y se desarrollará de manera simultánea en 23 provincias. Está dirigido a jóvenes de 21 a 35 años provenientes de los sectores público, privado, académico o social.

El programa contempla clases magistrales sobre infraestructura, logística y políticas de desarrollo, además de paneles locales y visitas a empresas, con el fin de conocer experiencias concretas en territorio. Como instancia final, los mejores proyectos serán presentados durante la Semana de Integración Federal, que se realizará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el viernes 20 de febrero, mientras que el inicio de clases está previsto para el 8 de abril de 2026. Además, se realizará una charla informativa el miércoles 4 de febrero a las 12.

En paralelo, también se encuentra abierta la inscripción al Programa Avanzado en Desarrollo y Políticas Públicas, una propuesta de especialización profesional con modalidad híbrida, orientada a jóvenes con proyección en espacios de conducción y gestión.

Este trayecto formativo comenzará con una etapa virtual asincrónica durante el mes de mayo y continuará con una fase presencial intensiva de 17 semanas en la sede central del CFI, en Buenos Aires, a partir de junio. Los postulantes seleccionados accederán a una beca integral, que cubre matrícula, aranceles y asistencia económica para traslados y estadía.

La inscripción para este programa cierra el 19 de febrero, mientras que el ensayo de postulación virtual se realizará entre el 20 y el 22 de febrero. Las consultas pueden dirigirse al correo [email protected].

Para conocer los requisitos y formularios de inscripción, las personas interesadas pueden ingresar al sitio oficial del CFI o consultar los canales de la Escuela Federal de Desarrollo.