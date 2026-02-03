Córdoba Emprendedora: El Festival de Cosquín dejó $32 millones en ventas

Quienes disfrutaron del Festival Nacional de Folklore de Cosquín también pudieron visitar el espacio comercial exclusivo que Córdoba Emprendedora abrió con el evento como marco.

Este año, fueron 32 las marcas que participaron de esta “vidriera itinerante”, en la cual pudieron mostrar lo que hacían, hacer redes de trabajo, validar sus productos y llegar a nuevos públicos.

La ministra de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Laura Jure, junto al intendente local Raúl Cardinali, recorrió los stands y destacó la importancia que tiene esta iniciativa para el crecimiento de los negocios.

“Teníamos buenas expectativas y otra vez las superamos. La experiencia fue increíble para cada uno de los proyectos, que pudieron aprovechar la convocatoria para ex.poner su talento y potenciarse para lo que viene. Las ventas alcanzaron los $32 millones y eso es un dato que también resaltamos”, dijo

Sólo en lo que va del verano, Córdoba Emprendedora estuvo presente en Cosquín, y también en los festivales de Jesús María y Mionca de Alta Gracia, impulsando a 84 marcas.

Este programa, articulado entre el Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo y la Fundación Banco de Córdoba, busca ser ese trampolín en el que los proyectos se sientan seguros para saltar y alcanzar el siguiente nivel de crecimiento.

Con ese propósito, sigue generando oportunidades a través del apoyo financiero, el mentoreo, las capacitaciones y el acceso a espacios de visibilización.