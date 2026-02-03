Córdoba Emprendedora generó ventas millonarias en el Festival de Cosquín

Éxito rotundo
Córdoba Emprendedora generó ventas millonarias en el Festival de CosquínLos emprendedores que participaron del espacio exclusivo en la plaza Próspero Molina facturaron 32 millones de pesos. La iniciativa busca potenciar proyectos locales en las principales vidrieras del verano cordobés.
El programa Córdoba Emprendedora cerró una participación histórica en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín. En esta edición, 32 marcas locales tuvieron la oportunidad de exhibir y vender sus productos en un espacio comercial estratégico, logrando una recaudación total de 32 millones de pesos.
La ministra de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Laura Jure, recorrió los stands junto al intendente Raúl Cardinali y subrayó que las expectativas fueron ampliamente superadas. La funcionaria destacó que esta "vidriera itinerante" es fundamental para que los pequeños negocios validen sus productos y lleguen a nuevos públicos de todo el país.
En lo que va de la temporada, el programa —articulado junto a la Fundación Banco de Córdoba— ya impulsó a 84 marcas en los festivales de Jesús María, Cosquín y Mionca. El impacto económico es notable: solo en Jesús María, los emprendedores participantes habían facturado previamente otros 20 millones de pesos, consolidando al programa como un verdadero motor de crecimiento para el sector.