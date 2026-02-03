Cosquín avanza hacia un festival cada vez más verde e inclusivo

El Festival Nacional de Folklore de Cosquín continúa afianzando su perfil como evento cultural sostenible y de referencia a nivel nacional. En el marco de su 66ª edición, el histórico encuentro profundizó sus políticas ambientales y sociales, con el objetivo de reducir su impacto y promover una gestión responsable en eventos masivos.

Durante la edición 2025, el festival recibió el sello B+ del Registro de Eventos Sostenibles, la máxima calificación otorgada hasta el momento a un evento de estas características en la provincia de Córdoba. La distinción fue otorgada por la Secretaría General de Ambiente, Economía Circular y Biociudadanía, a cargo de Victoria Flores, y reconoce el compromiso del evento con la sostenibilidad ambiental, social y organizacional.

El Registro de Eventos Sostenibles es una iniciativa que busca promover prácticas responsables para minimizar impactos negativos en el ambiente. Está a cargo de la Secretaría de Cambio Climático, en conjunto con la Secretaría de Economía Circular, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos y la Agencia Córdoba Cultura.

Con la mira puesta en alcanzar la categoría A, la máxima distinción del programa, el festival incorporó este año nuevas estrategias vinculadas a la gestión de residuos, la transición energética y la educación ambiental.

Entre las acciones implementadas se destacó la instalación de Ecopuntos en todos los escenarios, con el fin de mejorar la separación de residuos, aumentar la tasa de reciclaje y concientizar al público sobre la importancia de la economía circular.

En materia energética, el evento avanzó hacia el uso de biocombustibles y energías más limpias. Parte de la logística operativa se realizó con un corte B20, utilizado en todos los vehículos destinados al funcionamiento del festival.

Asimismo, en línea con el efecto multiplicador de estas políticas, todas las sedes del Pre Cosquín recibieron un Manual de Buenas Prácticas, con recomendaciones para mitigar la huella de carbono e incorporar acciones sostenibles en la organización de eventos locales.

El diseño y la implementación de estas estrategias estuvieron a cargo de la Subsecretaría de Ambiente y Economía Circular de la Municipalidad de Cosquín, que trabaja de manera sostenida para integrar criterios de sostenibilidad, economía circular y cuidado ambiental en la planificación del tradicional festival de las “Nueve Lunas”.

Además del enfoque ambiental, la organización impulsa iniciativas de accesibilidad e inclusión social, como la aplicación del cupo laboral inclusivo y el fortalecimiento del Mercado de Productores y Emprendedores de Cosquín, destinado a promover el empleo local, la producción independiente y la economía social.

De este modo, el Festival Nacional de Folklore de Cosquín se consolida como un modelo de gestión de eventos sostenibles, marcando un camino a seguir para otros encuentros masivos de la provincia de Córdoba y del país.

Cómo inscribirse en el Registro de Eventos Sostenibles

El Registro reconoce a quienes incorporan prácticas responsables en la gestión de eventos y promueve encuentros más conscientes con el ambiente y la comunidad. En ese marco, se desarrollan capacitaciones online para acompañar a organizadores interesados en sumarse a la iniciativa.

Para conocer la agenda e inscripciones, se puede escribir a: [email protected].