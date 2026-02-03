El Gobierno dispuso el traslado del sable corvo de San Martín al Regimiento de Granaderos

El Gobierno oficializó este martes el traslado del sable corvo del general José de San Martín. Por decreto, se ordenó que deje el Museo Histórico Nacional y sea reubicado en el edificio militar del Regimiento de Granaderos a Caballo.

La medida se dio a conocer mediante el Decreto 81/2026, publicado en la última edición del Boletín Oficial. Allí, se indica que la decisión busca “asegurar su adecuada guarda, conservación y custodia permanente” de la histórica pieza.

En los considerandos de la norma, firmada por el presidente Javier Milei y el jefe del Ejército, Carlos Alberto Presti, se destaca que la espada del Libertador “integra el patrimonio histórico de la Nación" y “constituye uno de los símbolos más representativos de la soberanía nacional y de la consolidación de la independencia como expresión material del proceso emancipador y del ideal de libertad que dio origen a la República Argentina".

Al mismo tiempo se resalta que en el pasado fue blanco de robos. “Fue objeto de hechos ilícitos en dos oportunidades mientras se encontraba bajo la guarda del Museo Historico Nacional, en los años 1963 y 1965?. Por estos antecedentes, “atendiendo a su valor histórico y simbólico”, se afirma que surge la “necesidad de adoptar medidas orientadas a fortalecer su protección, seguridad y adecuado resguardo institucional”.

“Establécese que el referido Sable Corvo quedará bajo la guardia y custodia del Regimiento de Granaderos a Caballo ‘General San Martín’” que será “responsable de su preservación, seguridad e integridad, conforme a las normas y protocolos que resulten aplicables”.

Historiadores cuestionan la decisión

La reubicación del sable que empuñó el prócer fue cuestionada por la Asociación Argentina de Investigadores de en Historia (AAIH), que considera que “representa un grave antecedente en materia de protección de patrimonio histórico”.

Según explicaron, el traslado al Regimiento de Granaderos a Caballo "contraviene el decreto presidencial de 1897, que acepta la donación de la pieza a la Nación Argentina por parte de sus últimos poseedores y que establece como destino el Museo Histórico Nacional, institución pública, civil y abierta a la ciudadanía".

En este sentido, remarcaron que el sable había sido dado en custodia en 1967 al Regimiento de Granaderos durante la dictadura militar de Juan Carlos Onganía, pero luego, “en 2015, un nuevo decreto presidencial lo restituyó al MHN”.

La AAIH sostuvo que el traspaso al edificio militar “desconoce el valor patrimonial, histórico y simbólico que implica su preservación y exhibición en el MHN". Al mismo tiempo que subrayó que “las condiciones de conservación y acceso al público” en el museo “están garantizados”.