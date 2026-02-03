El Senado pedirá tratar la reforma laboral el 11 de febrero

El Senado se encamina a definir el futuro de la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei, con una sesión especial ya programada para el próximo miércoles 11 de febrero, según anunió el senador radical Eduardo Vischi tras un encuentro clave en su despacho este martes, donde se logró avanzar en la resolución de puntos críticos que generaban incertidumbre entre los bloques dialoguistas.

Aunque restan detalles técnicos por pulir, el legislador correntino confirmó que el pedido de sesión ya está en marcha, con la expectativa de alcanzar un consenso pleno para la fecha prevista.

Uno de los ejes que aún genera debate es el capítulo fiscal, específicamente en lo referido a la reducción del Impuesto a las Ganancias para empresas, una medida que impacta directamente en la coparticipación de las provincias.

Al respecto, Vischi reconoció que este punto se encuentra bajo análisis y que existen alternativas sobre la mesa que dependerán de las negociaciones finales con los mandatarios provinciales.

El encuentro contó con la presencia de figuras centrales del arco político, entre ellas la senadora Patricia Bullrich, quien subrayó la importancia de tratar la ley de manera integral para evitar confusiones interpretativas. Según la legisladora, el acuerdo entre los bloques es mantener la reserva sobre los cambios específicos hasta el día del debate en el recinto.

Con un optimismo marcado, los representantes del oficialismo y sus aliados aseguran tener el 95% de los artículos consensuados. La estrategia legislativa apunta a cerrar todos los acuerdos pendientes el martes por la mañana para llegar al miércoles con el respaldo necesario.

"Tenemos el 95% de los temas cerrados. Hay algunos temas que los discuten gobernadores, otros los senadores. Hemos arreglado que el martes a la mañana tiene que estar todo cocinado", sostuvo la exministra de Seguridad.

Al ser consultada sobre el quórum y los apoyos, Bullrich fue tajante al señalar que la convocatoria a la sesión es, en sí misma, una señal de que cuentan con los números para convertir el proyecto en ley.

De la reunión también participaron los senadores Carlos Arce, Carlos Mauricio "Camau" Espíndola, Beatriz Ávila, Edith Terenzi, Luis Juez, Pamela Verasay y Enrique Goerling.