Grave accidente laboral en Laboulaye: cayó de un poste y fue aplastado

Una jornada de trabajo habitual terminó en una escena dramática este martes en la ciudad de Laboulaye. Un operario de 45 años se encuentra bajo observación médica tras protagonizar una caída de gran altura mientras realizaba tareas de mantenimiento para una empresa de servicios de telecomunicaciones.

El siniestro ocurrió en horas de la mañana en la intersección de las calles Wilde y Pellegrini. Según los primeros informes, el trabajador se encontraba asegurado con su arnés de seguridad en lo alto de un poste, a una altura aproximada de 10 metros. Por causas que la justicia intenta establecer, la estructura de madera se quebró repentinamente desde su base, provocando que el hombre se precipitara al vacío.

La situación se tornó aún más crítica cuando, al impactar contra el suelo, el operario fue alcanzado por la pesada estructura, que terminó golpeándolo y aplastándolo en la zona de la cabeza.

De inmediato, un servicio de emergencias acudió al lugar y procedió al traslado urgente del damnificado hacia un nosocomio local. El paciente presenta lesiones de consideración en el cráneo y su pronóstico es reservado, mientras se aguardan nuevos partes médicos que precisen la evolución de su estado de salud.